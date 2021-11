Alessandro Vieira pede ao STF que apure denúncia de rachadinha contra Alcolumbre

"Ainda que se deva evitar o julgamento precipitado e prevalecendo o princípio da presunção de inocência, ante a vigência do inciso LVII do artigo 5º da Carta da República, é indispensável a imediata apuração dos fatos narrados”, diz um trecho da notícia-crime edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) ingressou com uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que seja aberto um inquérito para investigar um suposto esquema de rachadinha envolvendo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“Ainda que se deva evitar o julgamento precipitado e prevalecendo o princípio da presunção de inocência, ante a vigência do inciso LVII do artigo 5º da Carta da República, é indispensável a imediata apuração dos fatos narrados”, diz um trecho do documento, de acordo com reportagem de Fausto Macedo, no jornal O Estado de S. Paulo.

Pedido de investigação vem na esteira da denúncia feita por seis mulheres que teriam sido contratadas pelo gabinete de Alcolumbre com salários de R$ 4 mil a R$ 14 mil por mês, mas assim que eram admitidas, tinham de abrir uma conta no banco e entregar o cartão e a senha a ‘uma pessoa de confiança’ do senador. O esquema teria funcionado entre janeiro de 2016 e março de 2021.

