Alex Solnik diz que “está na hora de parar a guerra ao Alckmin”

247 - O jornalista Alex Solnik afirmou no Bom Dia 247 desta quinta-feira (27) que todo PT e a esquerda deveriam se unir no apoio à chapa Lula-Alckmin para as eleições. Segundo ele, a chapa está praticamente consolidada e os ataques ao ex-governador são contraproducentes. "Está na hora de parar a guerra ao Alckmin", disse Solnik.

Ele destacou a relevância da aliança do ex-presidente Lula com Alckmin para o processo eleitoral no maior estado do país e que o apoio do ex-governador garante a presença do ex-prefeito Fernando Haddad no segundo turno com enormes chances de vitória: "Haddad está a um passo de ser governador de São Paulo e Lula está a um passo de ser presidente"

