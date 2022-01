Alexandre de Moraes amplia rol de sites bolsonaristas no inquérito das fake news

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que cinco sites bolsonaristas fossem incluídos no âmbito do inquérito das fake news que tramita na Corte. De acordo com O Antagonista, o aditamento ocorreu a partir de denúncia feita pelo deputado federal Fausto Pinato (PP-SP).

Na petição, o parlamentar listou diversos sites e canais bolsonaristas como disseminadores de fake news e de ataques à Corte. Dentre os sites denunciados estão o Jornal da Cidade, Crítica Nacional e Senso Incomum, que já foram alvos de investigações pela CPMI das Fake News e CPI da Covid.

“A atuação de veículos de comunicação de maneira aparentemente orquestrada, com o fim de atingir o regime democrático e o equilíbrio entre os poderes, com a divulgação de Fake News contra nossa Suprema Corte, é uma questão muito grave que deve ser apurada com todo rigor”, disse Pinato na petição.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE