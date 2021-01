Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

De acordo com a decisão do ministro dos STF, Eustáquio continua proibido de acessar redes sociais, terá de usar tornozeleira eletrônica e não pode se comunicar com a deputada Carla Zambelli edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu a prisão preventiva decretada contra o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio em prisão domiciliar.

Segundo a decisão, Eustáquio terá de usar tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais em nome próprio ou de sua assessoria de imprensa e de entrar em contato com diversas pessoas, como a deputada federal Carla Zambelli (PSL) e os integrantes do movimento 300 do Brasil. Também não poderá receber visitas ou dar entrevistas, a não ser com autorização judicial.

Oswaldo Eustáquio é investigado no inquérito que apura manifestações antidemocráticas e teve a prisão preventiva decretada no último dia 18 de dezembro, em razão da violação das medidas cautelares anteriormente impostas a ele.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes observa que os fatos que levaram à decretação da prisão preventiva são "gravíssimos" e demonstram que o investigado descumpriu, proposital e reiteradamente, as restrições impostas, “agindo a seu livre arbítrio, rasgando a ordem judicial anteriormente proferida, da qual foi devidamente intimado, e desprezando o regramento legal a que se subordinam todos os cidadãos”.

Segundo o relator, o descumprimento das medidas cautelares, inclusive da prisão domiciliar, foi utilizado para a prática de outras infrações penais, e lembrou que o blogueiro responde por diversos procedimentos em trâmite na Justiça Eleitoral em São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC) e Paranaguá (PR), nesta com inquérito policial já instaurado. “Ao que tudo indica, as autuações desses procedimentos ocorreram entre 1º de setembro e 14 de novembro de 2020, período em que já haviam sido aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão”, destacou.

Em razão do histórico de descumprimento da utilização correta de tornozeleira eletrônica pelo investigado, o juízo deverá ser informado, imediatamente, de qualquer irregularidade que vier a ocorrer na utilização desse instrumento de fiscalização. O descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas acarretará a decretação de nova prisão preventiva. (Com informações do STF)

