Alexandre de Moraes determina investigação de Carla Zambelli por ação armada em SP

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que seja investigada a conduta da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), que sacou e arma neste sábado (29), e perseguiu um homem juntamente com apoiadores armados, que dispararam contra o homem em São Paulo. A informação é de Mônica Bergamo.

A investigação é pela possível prática de crime eleitoral e porte ilegal de armamento, estabelecida pela Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.669, de 2021, que proíbe o porte de arma, além da tentativa de tumulto do processo eleitoral.

"No vídeo analisado, é possível notar que Carla Zambelli está envolvida em uma discussão, onde foi verificado (análise do vídeo) que após discussão, sai em perseguição a uma pessoa. Em certo momento, retira de sua cintura, uma arma, aparentemente uma pistola, e vai em direção a um bar/restaurante, lotado de populares, sempre com uma arma em mãos, apontada para pessoas", afirma o relatório do núcleo de inteligência.

E segue: "De acordo com as imagens, é possível escutar, claramente, disparo de arma de fogo, no tempo 34 segundos, identificamos Carla Zambelli retirando da cintura, uma arma de fogo".

Segundo a lei, a parlamentar não poderia estar armada, pois o porte de arma e de munição é proibido nas 24 horas que antecedem e sucedem o dia de votação. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovada em setembro estabelece que o não cumprimento da regra pode acarretar prisão em flagrante.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.