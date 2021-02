Alexandre de Moraes manda YouTube retirar do ar vídeo de Daniel Silveira

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou nesta quarta-feira (17) a plataforma de vídeos YouTube retirar do ar o vídeo no qual o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) xinga e ameaça magistrados da Corte.

Caso o "bloqueio imediato" do conteúdo não seja cumprido, a plataforma receberá "multa diária de R$ 100 mil”.

Silveira foi preso por determinação do próprio ministro em razão do vídeo.

