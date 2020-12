Alexandre de Moraes mantém na Justiça comum investigação contra ex-marqueteiro de Aécio Neves

O ministro do STF Alexandre de Moraes julgou improcedente uma reclamação em que a defesa do publicitário Paulo Vasconcelos do Rosário Neto queria o caso na Justiça Eleitoral. Neto é ex-marqueteiro das campanhas de Aécio Neves (PSDB-MG) edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes julgou improcedente a Reclamação (RCL) 44120, em que a defesa do publicitário Paulo Vasconcelos do Rosário Neto, ex-marqueteiro das campanhas de Aécio Neves (PSDB-MG), requeria o deslocamento de inquérito policial investigado na Justiça do Estado de Minas Gerais para a Justiça Eleitoral.

Estão sendo apurados crimes licitatórios, de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro na construção da Cidade Administrativa, na capital mineira, a partir de 2008.

Naquele ano, o então governador Aécio Neves teria proposto acordo para garantir a vitória das maiores construtoras do País na licitação.

