Alexandre de Moraes nega transferência de Roberto Jefferson para hospital particular

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido feito pela defesa de Roberto Jefferson, presidente do PTB e aliados de Jair Bolsonaro, para transferi-lo para um hospital particular no Rio de Janeiro.

No domingo, o ex-deputado que estava no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, precisou ser internado no hospital do complexo penitenciário em razão de complicações em seu estado de saúde, como febre alta, taquicardia e baixa pressão.

Diante do quadro médico, a defesa pediu a transferência para um hospital particular na Barra da Tijuca alegando "grave risco" de vida.

O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, autorizou a visita dos médicos particulares indicados pela defesa de Jefferson, mas argumentou que "não há qualquer elemento que indique a necessidade de transferência da unidade prisional para hospital particular".

Moraes diz que o laudo médico oferecido pela Secretaria de Administração Penitenciária ao STF aponta a "absoluta normalidade da situação médica do preso".

"No que diz respeito ao requerimento de visita dos médicos particulares de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, não há óbice ao seu deferimento, desde que em estrita observâncias às regras de ingresso no estabelecimento prisional", diz o despacho.

Denunciado pela PGR, Jefferson foi preso em 13 de agosto a pedido da PF, suspeito de integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia.

