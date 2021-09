Alexandre de Moraes presta queixa contra grupo que o ofendeu e ameaçou no clube Pinheiros em São Paulo

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é sócio e frequentador assíduo do Pinheiros e mora bem próximo ao clube, mas não estava no local. As ofensas foram ouvidas pelos seus seguranças edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou queixa contra pessoas que o xingaram dentro do clube Pinheiros, em São Paulo, na madrugada de quinta-feira para sexta-feira.

Apesar de não estar no local no momento, seus seguranças ouviram as ofensas e fizeram o registro em seu nome, segundo o Poder 360.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 14º Distrito Policial da capital paulista, “vigilantes particulares” avisaram a um integrante da escolta pessoal de Alexandre de Moraes que “indivíduos embriagados no interior do clube Pinheiros” estariam “proferindo ameaças e injúrias à pessoa da vítima”.

Alexandre de Moraes é sócio e frequentador assíduo do Pinheiros e mora bem próximo ao clube.

Funcionários do clube avisaram o segurança do ministro do STF, que foi ao Pinheiros e “constatou da calçada e por meio da grade do clube 4 indivíduos em uma mesa falando alto e ingerindo bebidas alcoólicas”.

Requereu então que um profissional do estabelecimento orientasse a todos que “cessassem os insultos e a importunação do sossego alheio”. Tudo teria se acalmado logo depois da meia-noite de 5ª para 6ª feira.

