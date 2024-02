Alexandre de Moraes rejeita ida de Daniel Silveira para o semiaberto

Bolsonarista foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

CartaCapital - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes rejeitou, na segunda-feira (5), um pedido para que o ex-deputado Daniel Silveira pudesse progredir de pena para o regime semiaberto. A decisão acolhe a recomendação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além de negar a solicitação da defesa do bolsonarista, Moraes mandou Silveira “comprovar o pagamento da pena de multa imposta”. O magistrado também determinou a emissão do atestado de pena a cumprir, “após a qual serão analisados os demais pedidos da defesa”.

continua após o anúncio

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: