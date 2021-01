Alexandre Frota apresenta pedido de cassação de Flávio Bolsonaro no Senado

Já há uma representação contra Flávio tramitando, mas está parada no Conselho de Ética do Senado há meses edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) apresentou no dia 30 de dezembro ao Conselho de Ética do Senado um segundo pedido de cassação do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) por “crimes de improbidade administrativa, peculato e associação criminosa”.

Segundo o site Metrópoles, Frota argumenta que o senador Flávio Bolsonaro está interferindo nas investigações do Ministério Público e acusa o filho de Jair Bolsonaro de tráfico de influência, o que pode levar à perda do mandato.

A representação apresentada por Frota se soma a outra que está parada no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, protocolada em fevereiro de 2020 pelo PSol, PT e Rede. O presidente do colegiado, Jayme Campos (DEM-MT), ainda não deu andamento à representação.

Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pela prática de rachadinha na época em que era deputado estadual na capital fluminense. O crime consiste no confisco de parte dos salários dos funcionários, o que caracteriza desvio de dinheiro público.

