Alexandre Padilha define Nelson Teich: é "um homem de negócios”

Ex-ministro da Saúde no governo Dilma, Alexandre Padilha afirma que o atual ocupante do cargo é totalmente voltado para os interesses privados

Do Brasil de Fato – Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde no mandato de Dilma Rousseff (PT), criticou o ministro Nelson Teich, em debate promovido pelo MST. “Não é possível enfrentar essa crise da saúde, do coronavírus, a crise econômica, com a crise política que é causada pelo Bolsonaro todo dia. Não é possível liderar o país para enfrentar essa crise com uma figura como o Bolsonaro”, afirmou.

Questionado por Lula sobre o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, Padilha o classificou como “um homem de negócios”.

“É um homem que viu um jeito de ganhar dinheiro, gerar lucros, a partir de uma doença que é gravíssima, que é o tratamento do câncer. É um homem da iniciativa privada que vê a saúde como algo a ser vendido, a ser comprado, e vê uma forma de ganhar dinheiro e de fazer os outros ganharem dinheiro em algo tão grave como é o câncer”.

O ex-ministro da Saúde disse torcer por “uma conversão” do atual detentor do cargo. “Eu torço para que ele tenha uma conversão, porque o Mandetta... Eu digo que tem o Mandetta A.C. e o Mandetta D.C.: o Mandetta antes do coronavírus e o Mandetta depois do coronavírus. O Mandetta começou a vestir até colete do SUS. Torço para que tenha algum grau de conversão para o próximo ministro”.

