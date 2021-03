'Alguém acredita que esse processo termina com Lula vivo?', indaga presidente do Clube Militar

General Eduardo José Barbosa, que substituiu o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) no comando do clube de reservistas das Forças Armadas, emitiu nota em que diz que "lugar de ladrão é na cadeia… Mas, não no Brasil" edit

Revista Fórum - Em nota publicada no site da instituição nesta segunda-feira (8), o general Eduardo José Barbosa, que substituiu Hamilton Mourão (PRTB), atual vice de Jair Bolsonaro, na presidência do Clube Militar do Rio de Janeiro, criticou a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações do ex-presidente Lula e afirmou que “novos processos em outras varas são uma artimanha grotesca para que o meliante fique definitivamente impune”.

“Ou alguém acredita que algum desses processos chegará a transitar em julgado (depois de centenas de recursos) com o “paciente” vivo? Lugar de ladrão é na cadeia…. mas não no Brasil onde aqueles que julgam são alinhados políticos daqueles que são julgados”, escreveu o general, alinhado com Jair Bolsonaro, que acusou Fachin de ter “uma forte ligação com o PT”.

