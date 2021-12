Aliado de André Mendonça diz que ele deu resposta treinada na sabatina e não defenderá casamento gay no STF

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Aliado de André Mendonça em sua campanha para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal, o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) diz que a pergunta para a qual o ex-ministro mais se preparou para responder foi a que tratou de sua postura no tema do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

Cavalcante diz que muitos não atentaram para o que ele disse de fato e fizeram leitura equivocada, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

"O que ele falou é que defende garantias e direitos constitucionais. Na Constituição não consta garantia nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que a Constituição garante é de homem e mulher", afirma Cavalcante. A declaração demonstra que André Mendonça mentiu durante a sabatina e usou um artifício para evitar desgaste com senadores progressistas e garantir a aprovação de seu nome.

PUBLICIDADE

"Existe uma decisão do STF [sobre casamento de pessoas do mesmo sexo]. Na Constituição só existe um apelo, casamento homem e mulher. Não existe casamento do mesmo sexo no texto constitucional", completa o parlamentar, que enfatiza que esta foi a pergunta que André Mendonça mais treinou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE