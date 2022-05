Aliado de Bolsonaro, governador de Roraima é acusado de agiotagem

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de Roraima, Antônio Denarium (PP), que disputa a reeleição com o apoio de Jair Bolsonaro, é acusado, de praticar agiotagem por meio de uma empresa de factoring de sua propriedade. “A empresa dele é uma mistura de agiotagem com factoring. O que ele faz é emprestar dinheiro”, disse o advogado Francisco Salismar, que representa uma das supostas vítimas do ilícito, de acordo com a revista Veja.

A notícia-crime contra Denarium foi apresentada pelo madeireiro Bruno Queiroz no ano passado. “Segundo o empresário, a empresa do governador vem atuando de forma ilegal, como verdadeira agência de empréstimo bancário, fazendo agiotagem e cobrando juros acima do praticado pelos bancos. São citados mais de 100 processos de execução de títulos , incluindo processos de cobrança de dívidas de pessoas físicas”, destaca a reportagem.

Ao analisar a denúncia, o promotor do Ministério Público de Roraima André Paulo dos Santos Pereira teria visto indícios de irregularidades que estariam ligados à função pública exercida por ele. Como Denarium possui foro privilegiado, o caso foi encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A assessoria do governador disse que as acusações possuem viés político por parte de adversários interessados em atrapalhar sua campanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE