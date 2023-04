"Aliados da Lava Jato demonstraram conhecimento jurídico ou má-fé e não devem ter espaço no governo Lula", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel participou do programa Bom Dia 247 neste domingo (2) e comentou a respeito da nomeação da advogada lavajatista Marilda Silveira como assessora do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Entre as ações de Marilda Silveira, o impedimento de que Lula assumisse a chefia da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff, em 2016, às vésperas do golpe de estado, chama a atenção.

“Durante todo o período da Lava Jato eu desconfiei dos advogados e juristas que apoiaram a operação, pois evidenciava um desconhecimento jurídico. Então, uma pessoa que apoiava, endossava a Lava-Jato, demonstra desconhecimento jurídico ou má fé, ou a politização da Justiça”, indica.

