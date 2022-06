Aliados de Marina pedem 'Liga, Lula' para selar reaproximação com o petista

Apoie o 247

247 - O entorno de Marina Silva (Rede), nos últimos dias, criou o bordão 'Liga, Lula' com a intenção de mobilizar o ex-presidente Lula (PT) a entrar em contato por telefone com sua ex-ministra do Meio Ambiente para que ela oficialize o apoio ao pré-candidato do PT na corrida presidencial. A informação é da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a coluna, o slogan passou a ser utilizado em conversas entre aliados de Marina e interlocutores petistas, a fim de fortalecer a ideia e selar uma reaproximação. Marina, inclusive, já formalizou apoio ao pré-candidato do PT para São Paulo, Fernando Haddad, no último sábado (11).

Apesar de já ter acenado para Lula no início do mês, afirmando que ele e o PT possuem compromisso com a democracia e são a melhor alternativa para derrotar Bolsonaro, a ambientalista ainda aguarda um contato do ex-presidente para firmar seu apoio.

