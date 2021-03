Aliados do Planalto dizem que Lula ocupa espaço vazio deixado por Bolsonaro no combate à Covid

247 - A coletiva de imprensa do ex-presidente Lula, concedida hoje no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, movimenta todo o espectro político do país.

Lula bateu duro em Jair Bolsonaro, principalmente no combate ao coronavírus. Segundo o colunista do G1, Valdo Cruz, "foi uma estratégia do petista de ocupar o espaço vazio deixado pelo presidente da República e forçará o governo a reagir no enfrentamento da Covid-19".

Ainda de acordo com o colunista, esta é uma avaliação de aliados do próprio Bolsonaro, "para quem o governo atual ganhou um adversário de peso daqui para frente".

"Lula foi estratégico, ocupou o espaço vazio deixado por Bolsonaro no combate à Covid num momento grave da pandemia, e forçará o governo a reagir", disse um interlocutor frequente do presidente da República ao jornalista.

"Outro aliado do presidente Jair Bolsonaro destacou que, agora, ele terá de tratar ainda melhor sua base de apoio no Congresso, porque Lula já mostrou disposição para conversar com todas as forças políticas e com o empresariado", apontou Valdo Cruz.

"O preço dos aliados vai ficar mais caro", afirmou o aliado do governo ao blog.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.