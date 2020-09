Aliados intensificam lobby para que Bolsonaro indique Bretas ao STF

Defensores de que o nome do juiz da Lava Jato Marcelo Bretas seja o nome a ocupar a vaga de Celso de Mello no Supremo, aliados dos dois têm articulado encontros do magistrado com Jair Bolsonaro edit

247 - Aliados em comum de Jair Bolsonaro e do juiz Marcelo Bretas intensificaram nos últimos dias movimentações para que o magistrado seja indicado para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é da CNN Brasil.

Essa articulação, que inclui senadores e auxiliares presidenciais, aumentou principalmente após o decano da corte anunciar que antecipará sua aposentadoria de 1º de novembro para 13 de outubro deste ano.

Evangélico, Bretas agrada a lideranças religiosas e a alguns integrantes da família Bolsonaro. O juiz foi punido por participar de eventos políticos ao lado de Bolsonaro.

Em julho de 2019, Bolsonaro afirmou que indicaria um ministro "terrivelmente evangélico" para uma vaga no Supremo. "Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal [STF]. Um deles será terrivelmente evangélico", disse.