Aliados querem que Lula faça atos pelo "Fora Bolsonaro" nas ruas durante a pré-campanha

247 - Na reunião entre partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República na segunda-feira (23), aliados do petista lhe sugeriram fazer campanhas nas ruas do país pelo "Fora Bolsonaro" ao longo da pré-campanha eleitoral.

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, "Lula se mostrou receptivo à ideia".

A intenção com as manifestações de rua é consolidar a rejeição de Jair Bolsonaro (PL), o principal adversário de Lula. Os atos seriam focados somente no "Fora Bolsonaro", destacando os principais pontos fracos do governo, como o aumento da fome e do preços dos combustíveis.

Nas manifestações ficariam vetados pedidos de voto em Lula, já que a Justiça Eleitoral proíbe a prática antes do início oficial da campanha eleitoral.

