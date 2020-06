Aliança com a direita é um cavalo de Troia na luta contra Bolsonaro, diz Rui Costa Pimenta

Para o presidente do PCO, essa aliança com setores golpistas, que são responsáveis pelo governo, é “uma atuação de sabotagem da luta contra Bolsonaro”. Assista na TV 247 edit

247 - Jornalista, analista político e presidente do PCO, Rui Costa Pimenta falou sobre a Frente Ampla da esquerda com setores da direita golpista, em entrevista à TV 247, em um contexto de divulgação de manifestos em defesa da democracia e contra a escalada autoritária de Jair Bolsonaro nesta semana, assinados por pessoas de diferentes campos políticos.

Para ele, a aliança com a direita é um fator de retrocesso na luta contra o governo. Na avaliação de Rui Costa Pimenta, o manifesto Juntos, que não foi assinado pelo ex-presidente Lula, que chegou a criticar o texto, é uma tentativa de controlar o movimento contra Bolsonaro isolando o PT.

O analista avalia que após o pedido de impeachment unificado dos partidos e organizações de esquerda, a situação evoluiu para a polarização entre os que querem o “Fora Bolsonaro” e o próprio Bolsonaro. De acordo com ele, o centro político “falido”, formado pelos partidos tradicionais, está procurando “cavalgar” na luta contra o governo para controlá-la, impedindo uma radicalização e isolando Lula e o PT para tirar proveito da impopularidade de Bolsonaro.

Segundo o jornalista, a campanha da imprensa capitalista em defesa da unidade “reflete uma opinião da burguesia”. “Perceberam que a coisa está saindo do controle" e pintaram-se como opositores do bolsonarismo, afirmou. “Eles criaram o monstro e estão sendo devorados”.

O presidente do PCO coloca, entretanto, que apostar em uma campanha com quem foi responsável pelo governo Bolsonaro “é ignorar as leis elementares da política”, uma vez que “uma aliança com a direita é um cavalo de Troia” na luta política. Para ele, essa aliança é “uma atuação de sabotagem da luta contra Bolsonaro”.

