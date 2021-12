“Aliança entre Lula e Alckmin é erro estratégico e coloca em risco o próximo mandato”, diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 - O historiador Fernando Horta disse, em live do grupo Prerrogativas, transmitida pela TV 247 na manhã deste sábado, que considera um “tremendo erro” a eventual aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin. “O vice no Brasil não é decorativo”, diz ele. “Dos 33 presidentes que o Brasil já teve em suas repúblicas, dez foram vices”, afirma. Horta lembrou dos três presidentes que o MDB já teve e que não foram eleitos: José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer.

Horta também afirmou que Alckmin não agrega votos. “Lula já é o candidato de centro, dialoga com o centro e não precisa do ex-governador paulista”, afirmou. “A aliança com Alckmin favorece Fernando Haddad, mas traz riscos para Lula. O ganho em São Paulo compensa todos os riscos?”, questiona.

