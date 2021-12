Aliança entre Lula e Alckmin é operação complexa, escreve Cristina Serra

Composição do ex-presidente, líder em todas as pesquisas, e o ex-governador de São Paulo envolve concessões e vantagens para os envolvidos, algo complexo até para os políticos mais habilidosos, escreve a jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Cristina Serra escreve na edição deste sábado da Folha de S.Paulo que no atual quadro político brasileiro, marcado pelo governo de um um genocida/miliciano , "não deixa de ser notável a disposição para o diálogo entre adversários, como Lula e Alckmin".

"Pelo que vazou até agora, as conversas envolvem a possibilidade de Alckmin ser o vice de Lula, aliança que dependeria do ingresso do ainda tucano no PSB, além de acordos regionais entre socialistas e petistas, aliados naturais. Uma composição como essa envolve o compromisso e o equilíbrio de concessões e vantagens para todos os envolvidos, algo bastante complexo mesmo para os políticos mais habilidosos", escreve.

A jornalista põe em dúvida os ganhos de tal aliança: "Que capital político Alckmin traria para Lula, já tão bem posicionado na largada? Se trouxesse seu partido, ou, pelo menos, lideranças do PSDB original, como FHC e Tasso Jereissati, poderia se falar em frente ampla. Mas Alckmin está de saída por falta de espaço numa legenda que se tornou linha auxiliar do bolsonarismo no Congresso".

PUBLICIDADE

Leia a íntegra

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE