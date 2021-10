Allan dos Santos diz que vai se entregar quando a Interpol acatar seu pedido de prisão (VÍDEO)

Prisão e extradição do blogueiro bolsonarista foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - Allan dos Santos afirmou que usará todos os seus direitos nos EUA e se definiu como “imigrante”.

Allan dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país.

Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da Difusão Vermelha da Interpol, para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. Também foi acionada a embaixada dos Estados Unidos.

Blogueiro bolsonarista diz que vai se entregar quando a Interpol acatar seu pedido de prisão.



pic.twitter.com/268RdldY79 — Metrópoles (@Metropoles) October 22, 2021





