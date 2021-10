Allan dos Santos tinha aluguel pago por Eduardo Bolsonaro e reuniões quinzenais com bolsonaristas

Mensagens obtidas pela PF mostram que blogueiro morava em uma mansão em Brasília bancada pelo filho 03 de Bolsonaro. No imóvel, aconteciam encontros com bolsonaristas e integrantes do governo edit

Revista Fórum - As ligações do blogueiro Allan dos Santos, dono do canal “Terça Livre”, com a família Bolsonaro ganharam um novo capítulo. Mensagens inéditas de WhatsApp obtidas pela CPI da Covid-19 e divulgadas pela revista Crusoé indicam que os filhos do presidente se encontravam frequentemente com o blogueiro, discutiam estratégias políticas e até mesmo financiavam a atuação das milícias digitais mantidas por Allan.

Atualmente de forma ilegal nos Estados Unidos, ele teve pedido de prisão preventiva determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No último dia 22, foi anunciado o fim do “Terça Livre”, após o Youtube derrubar vários canais mantidos por Allan.

Em uma das mensagens, reunidas pela Polícia Federal, o blogueiro afirma que Eduardo Bolsonaro, com quem ele tinha mais proximidade, chegou a “pagar” o aluguel do “bunker” que usava quando se mudou para Brasília. A confissão aconteceu em conversa no WhatsApp com o deputado federal Filipe Barros (PSL), na qual ambos trocavam impressões sobre a vinheta de abertura dos programas “Terça Livre” e “Onda Conservadora”.

