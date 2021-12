Alta dos juros afasta população da casa própria

As vendas recuaram 9,5%, para 58.941 unidades, no terceiro trimestre frente ao mesmo período de 2020, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) edit

247 - Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), em outubro as instituições financeiras concederam R$ 17,156 bilhões em crédito imobiliário, recuo de 3,9% em relação a setembro. No ano, porém, ainda há alta de 23,74%, chegando a R$ 171,847 bilhões.

Já os financiamentos com recursos do FGTS têm queda de 14%, até 9 de dezembro, para R$ 44 bilhões, na comparação anual, informa reportagem do Globo.

O número de lançamentos, no entanto, cresceu 13,6% na mesma base de comparação. Tendência similar é vista quando se leva em consideração os dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

O Indicador Abrainc-Fipe, elaborado a partir da consulta com 18 empresas associadas, mostra alta de 5% em lançamentos no terceiro trimestre, enquanto as vendas caíram 11,5%.

