Altman: a única saída para o Brasil é a candidatura presidencial de Lula

"A história chama Lula para ser candidato. Qual é o nome que pode unificar forças o suficiente para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo?", defendeu o jornalista Breno Altman no programa Bom Dia 247.

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (3), defendeu que “a única saída para o Brasil é a candidatura presidencial de Lula”. “Qual é o nome que pode unificar forças o suficiente para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo?”, questionou, afirmando que o petista é o único líder hoje no país com “forças para unificar uma grande frente popular e anti-imperialista”.

Em sua visão, Lula ainda não se colocou como candidato, “pois age neste momento com cautela”.

Altman ressaltou que descartar Jair Bolsonaro e “manter as políticas neoliberais que destroem o Brasil desde Michel Temer também não é uma saída”. “O que adiantaria derrotar o bolsonarismo e eleger um governo Doria? Vamos trocar seis por meia dúzia? O nome que se coloca contra o bolsonarismo e o projeto neoliberal é o de Lula”, acrescentou.

De acordo com ele, o processo que sentenciou Lula e o fez perder seus direitos políticos, no âmbito da operação Lava Jato, deve ser duramente contestado. “Até os meus cachorros sabem que é uma decisão judicial falsa. Se o povo não quiser o ex-presidente, basta optar por outro candidato nas urnas, o que não dá é para um juiz vagabundo igual ao Moro definir os direitos dele”, opinou.

O jornalista, no entanto, explicou que anular tais processos contra Lula, e consequentemente, colocá-lo na disputa presidencial de 2022, “é quebrar os planos da direita liberal e ultraliberal, pois a disputa seria entre o ex-presidente e Bolsonaro”.

