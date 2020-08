Altman: Ciro é o maior fator de divisão do campo popular

Para o jornalista Breno Altman, o presidenciável do PDT pratica um "duvidoso oportunismo eleitoral". "Errático, [Ciro Gomes] quer criar um antipetismo para chamar de seu e atrair parte do eleitorado da direita tradicional", afirma edit

247 - O jornalista Breno Altman criticou nesta quinta-feira (27) o ex-ministro Ciro Gomes que, desde as eleições presidenciais de 2018, tem combatido o PT e se recusou a declarar apoio ao então candidato Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro.

Pelo Twitter, Altman disse que Ciro dá um tiro no pé ao atuar com divisor do campo popular.

"Ciro Gomes é o maior fator de divisão do campo popular. Por duvidoso oportunismo eleitoral, quer angariar o voto centrista, batendo em Bolsonaro e no PT. Errático, quer criar um antipetismo para chamar de seu e atrair parte do eleitorado da direita tradicional. Tiro no pé...", afirmou Altman.

