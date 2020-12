Altman defende que a esquerda lance candidatura própria na Câmara

247 – O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, condena eventual acordo dos partidos de esquerda em torno da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), ligado a Michel Temer, que traiu a ex-presidente Dilma Rousseff, no golpe de 2016 contra a democracia brasileira. Ao ser lançado candidato de um bloco de 11 partidos por Rodrigo Maia (DEM-RJ), Baleia foi apresentado como o nome capaz de defender a "democracia".

De acordo com Altman, os partidos de esquerda devem ter candidatura própria. "Poderia ser apresentada, na primeira volta, uma candidatura do campo progressista, sem comprometer eventual composição, no segundo turno, que derrotasse o bolsonarismo", diz ele, em artigo na Folha de S. Paulo. "A grande vantagem estaria em aproveitar as semanas de campanha para defender um programa independente, estruturado sobre três pontos fundamentais: votação da abertura do processo de impedimento contra Jair Bolsonaro, renda mínima emergencial de R$ 600 até junho de 2021 e revogação do teto de gastos, com o fortalecimento do SUS."

"Se a esquerda pretende recuperar protagonismo para construir uma alternativa viável de governo que encante as classes trabalhadoras e a juventude, talvez devesse refletir sobre a prioridade de recompor sua identidade política, ideológica e cultural, enfrentando em todos os espaços a aliança estrutural entre neofascistas e neoliberais que domina a República", aponta ainda Altman.

