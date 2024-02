Altman diz que acusação de antissemitismo na Bahia é 'pura precipitação'

Apoie o 247

247 – O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, lançou dúvidas sobre a acusação de antissemitismo envolvendo um incidente ocorrido em Arraial D'Ajuda, Bahia. Altman declarou que as alegações de antissemitismo são "pura precipitação", uma vez que ambas se conheciam e teriam proferido ofensas.

No contexto do episódio, na sexta-feira (2), em Arraial D'Ajuda, Bahia, Herta Breslauer, uma comerciante judia, foi vítima de um ataque por uma mulher ainda não identificada. A Delegacia Territorial de Arraial D'Ajuda está investigando o incidente como um possível crime de racismo.

Breslauer relatou que sofreu agressão dentro de sua loja, onde uma mulher invadiu o estabelecimento e causou a destruição de mercadorias. No vídeo que circulou nas redes sociais, é possível observar a mulher proferindo insultos à proprietária da loja e sendo contida por um homem, enquanto objetos da loja estão espalhados pelo chão. A agressora dirigiu ofensas como "sionista" e "assassina de criança" à Breslauer.

"Eu vou te pegar, maldita sionista", gritou a agressora. Herta Breslauer classificou o ataque como antissemitismo, afirmando: "Olha o que a antisemita fez na minha loja. Estou tremendo. A doida entrou na minha loja gritando por eu ser judia. Me chamando de assassina de criança".

No entanto, Altman questiona essa interpretação, destacando que que depoimentos indicam que ambas as mulheres envolvidas na briga já se conheciam. Segundo Altman, as ofensas trocadas seriam resultado de uma discussão intensa entre elas, e não necessariamente motivadas por antissemitismo. Confira:

Pura precipitação, de acordo com investigação inicial da polícia, a identificação de antissemitismo no episódio em Arraial d'Ajuda. Depoimentos mostram que ambas mulheres se conheciam há tempos, brigaram, uma xingou a outra de "terrorista" e a resposta foi "sionista assassina".

