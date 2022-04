Alunos de escola pré-militar entoam canções exaltando violência (vídeo)

Segundo coronel da reserva do Exército, canções foram entoadas por crianças e jovens em escola de treinamento em Canoas, no Rio Grande do Sul edit

Por Flávia Said, Metrópoles - Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra alunos do Centro de Treinamento Pré-Militar de Canoas (RS) entoando cantos que exaltam a violência em marcha pelas ruas da cidade.

O vídeo foi divulgado pelo coronel Marcelo Pimentel, ex-chefe do Estado-Maior da 7ª Região do Exército, que corresponde a Pernambuco e parte do Nordeste. O oficial da reserva é crítico da militarização do governo pela gestão Jair Bolsonaro (PL).

As letras costumam ser cantadas em cursos brasileiros, durante Treinamento Físico Militar (TFM) e, segundo Pimentel, falam de “interrogatórios violentos” e “torturas”.

As “letras” desses cânticos são absolutamente improprias pra serem pronunciadas fora do quartel. Até mesmo no quartel já não cabem mais.



Como comandante e instrutor de CPOR não admitia esse tipo de “canção”!



Falam de “interrogatórios violentos”, “torturas” e q tais!



