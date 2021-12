Álvaro Dias usa letra de Paulo Coelho para louvar ex-juiz suspeito Moro e é enquadrado pelo escritor

Senador usou a canção para saudar Moro e Dallgnol no Podemos e tomou invertida do escritor, que é autor da composição eternizada na voz de Raul Seixas, nas redes edit

Revista Fórum - O senador Álvaro Dias (Poddemos-PR) publicou uma foto no perfil de sua conta no Twitter onde aparece ao lado de Deltan Dallagnol e de Sergio Moro, ambos recém filiados à legenda. Até aí, tudo bem. Mas, na legenda da foto Dias colocou um trecho da música “Tente outra vez”, composta por Paulo Coelho e Marcelo Motta. No caso, o parlamentar fez um paralelo com a ideia da música, de ter fé na vida e tentar novamente.

Escreveu Alvaro Dias: “Como disse Raul Seixas, “tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tente outra vez”. Pois nós vamos tentar outra vez, com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol”.

O que o senador provavelmente não esperava, é que o autor da letra, Paulo Coelho, tomaria conhecimento. E claro, deu uma invertida no senador.

“Vê se te emenda, Alvaro Dias. Aprenda a letra certa, descubra o nome dos autores. Escrevi Tente Outra Vez um ano depois de sair das masmorras da ditadura. Nunca aceitaria que fosse utilizada para isso”, criticou Paulo Coelho.

