Alvo da estupidez bolsonarista, Paulo Freire é homenageado pelo Google no mundo inteiro no dia de seu centenário

247 – O Google, pilar da internet global, homenageou o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira e intelectual brasileiro mais citado no mundo, em sua página principal em todos os países. Freire propõe uma educação libertadora e conceitos como a "pedagogia da autonomia" e a "pedagogia do oprimido". O intelectual pernambucano, que criou métodos revolucionários de educação popular, está sendo homenageado no mundo inteiro, porque hoje completaria 100 anos, mas o governo brasileiro se mantém em silêncio porque Freire é um dos principais alvos da estupidez e do ódio bolsonarista. Em entrevista recente à TV 247, a filósofa Marcia Tiburi diz que Freire é atacado porque o pensamento crítico é o maior inimigo do fascismo. A deputada e professora Maria do Rosário afirma que Freire é a antítese do neoliberalismo. Confira, abaixo, as entrevistas e assista às 21h o documentário de Joaquim de Carvalho sobre os 100 anos de Paulo Freire na TV 247.

