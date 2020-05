Alvo de ações de despejo, Valdemiro Santiago culpa “Exu Corona” por atraso de aluguéis

Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, o pastor bolsonarista Valdemiro Santiago, foi alvo de oito novas ações de despejo em São Paulo. Em uma referência ao coronavírus, ele atacou as religiões de matriz africana ao culpar o "Exu Corona" pelos atrasos edit

Revista Fórum - A Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada pelo pastor bolsonarista Valdemiro Santiago, foi alvo de oito novas ações de despejo impetradas na Justiça de São Paulo. Com isso, o pastor tem culpado o que chama de “Exu Corona”, em referência ao coronavírus, como fator do atraso.

A igreja, no entanto, já acumulava uma série de processos do tipo mesmo antes da pandemia. De acordo com a revista Veja, os valores cobrados variam de R$ 30 mil a R$ 1,3 milhão. De acordo com um levantamento feito pela revista americana Forbes, em 2013, Valdemiro é dono de um patrimônio de 400 milhões de reais. Ele, no entanto, contesta esse dado.

Em culto na sede paulistana da Mundial, Valdemiro anunciou que sofreu uma recente ordem de despejo no Paraná. “Mas olhem esse momento”, explicou.

