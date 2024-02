Alvos da PF manifestam interesse em colaborar com investigações sobre plano golpista

Apoie o 247

247 - O avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre o suposto planejamento de um golpe de Estado por Jair Bolsonaro (PL) tem levado aliados do ex-mandatário a acreditar que há outros possíveis delatores na mira das autoridades, além do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.

“Nos depoimentos da chamada superquinta, quando o próprio Bolsonaro e um batalhão de aliados dele tiveram que comparecer à PF para serem interrogados, houve investigados que manifestaram interesse em virar colaboradores, diz o jornalista Rodrigo Rangel em sua coluna no Metrópoles.

O alerta do entorno de Jair Bolsonaro veio na esteira dos depoimentos realizados na quinta-feira (22), quando Bolsonaro, ex-ministros, assessores e militares foram ouvidos pela PF no âmbito da Operação Tempus Veritatis, que apura uma trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

