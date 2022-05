"Amai-vos e não armais-vos": veja a benção de dom Angélico e os votos de casamento de Lula e Janja (vídeo)

Ex-presidente Lula divulgou vídeo com novas imagens da união com Janja edit

247 - O ex-presidente Luia Inácio Lula da Silva divulgou neste domingo (21) novas imagens do seu casamento com a socióloga Rosangela Silva, a Janja. O vídeo, de Ricardo Stuckert, mostra cenas da cerimônia, as bênçãos do bispo Angélico Sândalo Bernardino e os votos de Lula e Janja.

"Deus abençoe a união de vocês, que seja uma união perseverante, testemunho de que, insisto e repito: amai-vos e não armais-vos, para que vocês possam continuar na urgente missão que Deus colocou em seus ombros, de uma casa, de um casamento, de uma família firme e também do coração voltado para a construção de um Brasil onde todos tenham vida. Porque não é possível que nós vivamos com tantos problemas que realmente pesam sobre multidões, milhões de pessoas neste amado país", afirmou Dom Angélico.

Confira:

Uma nova etapa de muito amor nas vidas de Lula e @JanjaLula. Assista aos votos, com benção de dom Angélico Sândalo Bernardino. #EquipeLula



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/DmrlkxpgMV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Lula (@LulaOficial) May 22, 2022





