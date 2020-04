Amazonas: com poucos leitos e população furando a quarentena, sistema hospitalar poderá saturar

Com 95% dos leitos ocupados, o Amazonas tenta evitar um colapso precoce, mas nas ruas da capital ainda se vê a população “furando” a determinação de isolamento social. edit

247 - Um dia depois de o governo estadual anunciar que 95% dos leitos disponíveis nos quatro principais hospitais públicos de Manaus já estão ocupados, mesmo bem antes do pico previsto de disseminação do coronavírus, o Amazonas tenta evitar um colapso precoce, mas nas ruas da capital ainda se vê a população “furando” a determinação de isolamento social.

O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, afirmou nesta terça-feira em reportagem do jornal o Globo que “teme pelo pior” e, segundo fontes do governo, pode deixar o cargo ainda nesta quarta-feira. O Ministério da Saúde trata o estado como um dos casos mais preocupantes do país.

