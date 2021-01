Amazonas restringe circulação de pessoas por 24 horas a partir de segunda-feira

Com as determinações, a população só poderá sair para atividades essenciais, como idas ao supermercado e receber atendimento médico edit

Sputnik - O governador Wilson Lima afirmou neste sábado (23) que vai publicar um decreto, válido a partir de segunda-feira (25), para endurecer as restrições na circulação de pessoas no estado do Amazonas.

Após muita pressão de entidades republicanas, como Ministério Público, e também da sociedade civil, o governador do Amazonas enfim decretou uma espécie de lockdown no estado. Com as determinações, a população só poderá sair para atividades essenciais, como idas ao supermercado e receber atendimento médico. As medidas serão válidas por sete dias.

Ao lado do governador, o secretário da Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, explicou que as unidades de saúde estão com lotação acima do limite de capacidade e todos os prontos-socorros operam acima de 100% de taxa de ocupação. A situação não é melhor na rede privada, que está acima de 90% de ocupação.

"Isso não significa cercear o direito de ir e vir, o cidadão pode sim sair da sua casa, mas ele só pode sair se houver extrema necessidade. Ele pode sair para ir ao supermercado, pode sair para ir à farmácia, em um caso de urgência e de emergência, pode sair, não há problema em relação a isso", afirmou o governador.

Polícias Civil e Militar do Amazonas prendem 63 pessoas que assistiam a um jogo de futebol em bares abertos clandestinamente, em Manaus

De acordo com o decreto assinado por Wilson Lima, a partir de segunda-feira (25) o estado passará a ter as seguintes restrições: Supermercados ficam abertos das 6h às 19h; farmácias, serviços de saúde, clínicas de urgência e emergência, atendimento a domicílio e e saúde mental poderão ficar abertos durante 24h; restaurantes, padarias e bares podem funcionar apenas em sistema de entregas, de 6h às 22h.

A indústria no estado funcionará em turnos de 12 horas, com exceção das empresas que atendem o setor de alimentação, de farmácias e de itens para hospitais.

"Essa é uma medida para que a gente possa diminuir aglomerações e a transmissão do vírus", afirmou o governador. "Não há necessidade de correria aos supermercados, aos mercadinhos, não há necessidade de fazer estoque de alimento. É preciso ter prudência, é preciso que as pessoas entendam a necessidade que temos de tomar essas medidas, que são medidas duras, mas necessárias para salvar a maior quantidade de vidas", concluiu Wilson Lima.

O conhecimento liberta. Saiba mais