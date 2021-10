Ambulante é espancado e morre após reclamar do preço da carne

Apoie o 247

Portal Metrópoles - Um vendedor ambulante morreu, na noite desse domingo (3), após ser espancado em frente a uma casa de carnes, na cidade de Alvorada, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS).

A vítima foi identificada como Wagner de Oliveira Lovato (foto em destaque), de 40 anos. O homem chegou a ser transferido para o Hospital Cristo Redentor, na capital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve morte cerebral, informou a unidade de saúde.

As agressões ocorreram no sábado (2). Wagner foi espancado por um funcionário do estabelecimento que estava de folga e por um amigo dele.

“Ele [Wagner] teria tido uma discussão banal. Na saída, houve uma briga. Ele tomou dois socos, se desequilibrou e bateu com a cabeça no chão. Também há relatos de que o funcionário teria chutado a cabeça dele”, conta o delegado Edimar de Souza.

“Um dos agressores disse que a vítima saiu do estabelecimento sem comprar nada e teria falado que a carne estava cara e que não era de qualidade”, completou.

