Ameaça explícita a ministro do STF justifica prisão preventiva de Sara Winter, diz advogado

"Um investigado que ameaça o magistrado que cuida do caso deve ser preso preventivamente", afirmou o advogado criminalista André Perecmanis em referência à militante bolsonarista Sara Winter, que ameaçou o ministro do STF Alexandre de Moraes

247 - O advogado criminalista André Perecmanis, professor universitário, afirmou que a militante bolsonarista Sara Winter deveria ser presa, depois de ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

"Investigada por integrar quadrilha q dissemina fakenews, Sara Winter postou vídeo lamentando ñ estar em SP p/ 'trocar socos' com o Ministro Alexandre de Moraes e o ameaçando expressamente. Um investigado q ameaça o magistrado q cuida do caso deve ser preso preventivamente. Fim", escreveu ele no Twitter.

A militante foi alvo da ação da Polícia Federal nesta quarta-feira (27) determinada pelo ministro da Corte. "A gente vai descobrir os locais que você frequenta, quem são suas empregadas domésticas, a gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir pra sair", disse ela no Twitter.

