Amigo de Lula há quase 50 anos, padre que irá celebrar casamento do ex-presidente pede: 'amai-vos e não armai-vos'

Casamento do ex-presidente com a socióloga Rosângela Silva será celebrado pelo bispo-emérito de Blumenau, dom Angélico Sândalo Bernardino edit

Apoie o 247

ICL

247 - O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a socióloga Rosângela Silva, marcado para esta quarta-feira (18), em São Paulo, será celebrado por dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo-emérito de Blumenau (SC). Ele esteve ao lado de Lula ao longo de quase 50 anos da vida do ex-presidente e acompanhou momentos marcantes da sua vida, desde as greves do ABC até a sua prisão política e ilegal pela Lava Jato.

"Eu sou amigo do Lula", disse o religioso ao jornalista Chico Alves, do UOL. "Nos conhecemos no tempo em que ele era metalúrgico, em São Bernardo, e eu era o bispo da pastoral do mundo do trabalho, aqui em São Paulo. Durante muitos anos nós cultivamos essa amizade", completou. Além da aproximação com Lula, o padre também acabou por se tornar íntimo da família.

"Eu fui o padre do batismo dos netos, do casamento dos filhos. Quando a Marisa (Marisa Letícia, segunda mulher de Lula, falecida em 2017) estava no hospital, ele me pediu: 'será que não daria para você fazer uma oração por ela?'. Eu estive lá, fiz a unção dos enfermos", contou. Dom Angélico também foi o responsável pela celebração dos ritos fúnebres do velório de Marisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O religioso disse,ainda, que está feliz por celebrar o casamento do ex-presidente. "Amai-vos e não armai-vos", disse ele em referência à defesa do uso de armas de fogo pela população civil por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados. "Faço votos que o amor seja a bandeira desse candidato a presidente", destacou. Ainda segundo dom Angélico, Lula irá se casar no religioso porque "é católico pra valer".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre política, ele disse que tem “rezado para que o Brasil continue sendo um país democrático e que haja respeito ao resultado das eleições. Essa é a primeira preocupação minha". O padre também criticou as fake news e mensagens de ódio nas redes sociais. “Nesses moderníssimos meios de comunicação, muitas vezes instrumentos de muita mentira e muito ódio".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Por isso, estou louvando a Deus pelo amor, pelo casamento do Lula, que ele continue firme na sua família", afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE