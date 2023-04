Amigo do clã Bolsonaro é nomeado para diretoria no Ministério das Cidades

Nomeado para diretoria de Cooperação Técnica na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Marcello Pitrez tem diversas fotos com os Bolsonaro e até mesmo com Fabrício Queiroz edit

247 - O Ministério das Cidades nomeou, nesta quinta-feira (13), um indivíduo próximo ao clã Bolsonaro para a diretoria de Cooperação Técnica na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Marcello Martinelli de Mello Pitrez, conforme suas postagens em redes sociais, possui uma relação próxima com Jair, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, informa a coluna do Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Pitrez já ocupou um cargo na Secretaria de Esportes do governo federal durante o período em que Michel Temer esteve na presidência da República, e permaneceu durante o início da gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Nas redes sociais, o novo diretor contratado pelo Ministério das Cidades publicou, no passado, diversas fotos ao lado de Jair Bolsonaro e seus três filhos, em ambientes diversos, inclusive no Palácio da Alvorada. Em uma das imagens, pede votos para Bolsonaro nas eleições de 2018. Pitrez também posou para fotos ao lado de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro famoso pelo caso das rachadinhas, e Léo Índio, sobrinho do ex-presidente.

Marcello Pitrez e Fabrício Queiroz (Photo: Reprodução/Facebook) Reprodução/Facebook

No final de março, quando a indicação de Marcello Pitrez para o Ministério das Cidades estava em discussão, a pasta foi questionada pela coluna do Guilherme Amado, mas não quis responder.

