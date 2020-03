Amigos pedem investigação sobre morte de Bebianno

Fundadora do movimento Política Viva, do qual Bebianno participava, a empresária Rosangela Lyra afirma que “tudo tem de ser apurado muito em função das mensagens que ele mencionava nas entrevistas”. “Quando se trata de política, poder, interesse, tudo tem de ser analisado”, diz o vice-presidente do PSL, o deputado Junior Bozzella (SP) edit

247 - Amigos defendem investigação sobre a causa da morte do ex-ministro Gustavo Bebianno, que aconteceu nesta madrugada em seu sítio, na cidade de Teresópolis (RJ). As informações são de que ele sofreu um infarto por volta das 4 horas.

Fundadora do movimento Política Viva, do qual Bebianno participava, a empresária Rosangela Lyra afirma que “tudo tem de ser apurado muito em função das mensagens que ele mencionava nas entrevistas”. “Ficamos pensativos, até pelo momento político do país. Escuta-se falar muito de queima de arquivo, de que existem várias formas de matar alguém”, disse. As entrevistas desta matéria foram feitas pelo site Congresso em Foco.

Vice-presidente do PSL, o deputado Junior Bozzella (SP) diz que é importante serem tomadas todas as providências para esclarecer o falecimento. “Ele era um arquivo vivo, a pessoa mais próxima de Bolsonaro na campanha. A mim nunca me confidenciou nada. Sempre foi muito republicano e não fazia ilações. Mas é natural que agora surja todo tipo de especulação”, acrescentou.

“Quando se trata de política, poder, interesse, tudo tem de ser analisado. Crimes políticos não são raridade no Brasil. Quando há divergências emblemáticas, como no caso dele, é natural que terceiros queiram aprofundar as circunstâncias da morte”, continuou.