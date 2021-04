Amoêdo cobra de Lira impeachment de Bolsonaro

"A maioria dos brasileiros considera o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. As reformas não andam e não andarão. A população sofre com fome, desemprego e falências. Não faltam pedidos e nem crime para o impeachment. Por que @ArthurLira_ainda não abriu nenhum dos processos?”, escreveu João Amoêdo, fundador do partido Novo, nas redes sociais edit

247 - O banqueiro e fundador do partido Novo, João Amoêdo, usou as redes sociais para cobrar do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a abertura de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro.

“A maioria dos brasileiros considera o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. As reformas não andam e não andarão. A população sofre com fome, desemprego e falências. Não faltam pedidos e nem crime para o impeachment. Por que @ArthurLira_ainda não abriu nenhum dos processos?”, postou Amoêdo no Twitter.

Confira a postagem de João Amoêdo sobre o assunto.

A maioria dos brasileiros considera o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo.



As reformas não andam e não andarão. A população sofre com fome, desemprego e falências.



Não faltam pedidos e nem crime para o impeachment.



Por que @ArthurLira_ ainda não abriu nenhum dos processos? pic.twitter.com/ZegaHKTMap — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) April 23, 2021

