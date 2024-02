Amoêdo defende prisão de Bolsonaro, recebe ameaça e aciona a polícia

Apoie o 247

247 – O ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo, defendeu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, neste domingo, confessou seus crimes e defendeu uma anistia para si. "Após Bolsonaro confessar que havia uma minuta do golpe e pedir anistia aos "manifestantes" de 8/1 – assumindo então que eles são culpados – fica ainda mais óbvio que o ex-presidente deveria ser preso", postou o político no X. Logo em seguida, ele foi ameaçado e revelou que irá levar o caso à polícia. Confira:

Ameaças como essa são criminosas e inaceitáveis. Farei o registro na Polícia e acionarei a Justiça. pic.twitter.com/FjB7u0OTfd continua após o anúncio February 25, 2024

