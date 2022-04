Amparo cobra mais diversidade na equipe Lula-Alckmin, é atacado e responde: "foram críticas que impulsionaram políticas do PT"

O advogado compartilhou foto de evento com Lula e Alckmin que não contava com nenhum negro e somente duas mulheres edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado e professor Thiago Amparo criticou na sexta-feira (8) pelo Twitter a baixíssima presença de mulheres e negros no evento que marcou a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para ser candidato a vice-presidente na chapa liderada pelo ex-presidente Lula (PT).

"Cadê os negros/as, cadê mulheres, Lula? Queremos estar do lado de lá da mesa", afirmou, compartilhando uma foto que não conta com nenhum negro e apenas duas mulheres entre 17 homens brancos: a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e a noiva de Lula, Rosângela da Silva.

P.S.: A propósito, o @PSBNacional40 tem negros/as o suficiente em seus filiados/as para ter uma imagem mais diversa. E sim posso criticar toda a chapa pela foto. Dados de 2020: https://t.co/OdPuB8mXz9 pic.twitter.com/ZvZWkFG2xO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 9, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

P.S.: e se quiserem acompanhar mais, eu lidero junto com meus colegas na FGV o @fgvnucleoracial onde pesquisamos representatividade negra nas eleições. Ver resultado da pesquisa aqui https://t.co/fh5E67IHid CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 9, 2022

P.S.: e sobre ativismo negro, PT e eleições (e muito mais), recomendo o ótimo fio do @cristianoufmg https://t.co/PwubFJWLFx CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 9, 2022

Em outra publicação, Amparo afirmou que foi atacado pela crítica que fez, e lembrou que posicionamentos como o dele foram o que levaram o PT, enquanto no governo, a criar políticas de inclusão social. "Me chamaram de 'imbecil' e 'arrogante' pela crítica ao PT/PSB no lançamento do candidato a vice. Foram críticas de negros/as, como a minha, que impulsionaram políticas raciais do PT. Me chamar de ingrato é lógica de casa grande e senzala: receba aí e fique quieto. Não, obrigado".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE