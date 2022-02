Ancelmo Gois calcula e esculacha: em janeiro, Bolsonaro só "trabalhou" 3h10min, em média, por cada dia útil do mês

Os únicos dias em que Bolsonaro bateu o cartão igual à maioria dos trabalhadores, com oito horas de trabalho, foram 20 e 31 de janeiro edit

247 - A coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, calculou que em janeiro de 2022 Bolsonaro trabalhou, em média, apenas 3h10 em cada dia útil do mês. O cálculo teve como base os compromissos públicos que constam na agenda oficial da Presidência.

Em 21 dias úteis de janeiro, foram apenas 3.990 minutos em atividade, ou seja, 66h30 de expediente contando somente agendas oficiais.

Os únicos dias em que Bolsonaro bateu o cartão igual à maioria dos trabalhadores, com oito horas de trabalho, foram 20 e 31 de janeiro.

A média de horas trabalhadas pelos brasileiros é de 44h semanais.

