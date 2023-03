Anderson Torres é ouvido em ação no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível

Oitiva do ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro será realizada nesta quinta-feira (16) edit

247 - O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres irá depor, nesta quinta-feira (16), como testemunha no âmbito de uma ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que poderá tornar o ex-mandatário inelegível.

O ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido do corregedor-geral de Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves.Segundo o Metrópoles, Moraes também acredita que a oitiva de Torres possa apresentar justificativas sobre a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro, em 12 de janeiro.

Torres, que está preso desde o dia 14 de janeiro no Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) da Polícia Militar do Distrito Federal pela suspeita de omissão nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, será ouvido por meio de videoconferência.

O ministro Benedito Gonçalves é o relator da ação que investiga Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder político e pelo uso indevido dos meios de comunicação, em decorrência da reunião com embaixadores estrangeiros em que atacou o sistema eleitoral visando favorecer sua candidatura à reeleição.

