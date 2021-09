Apoio de André Mendonça à Lava Jato irrita senadores

Senadores estão irritados com a revelação de que André Mendonça, indicado por Bolsonaro para integrar o Supremo, combinou com procuradores estratégias de ação da Operação Lava Jato edit

247 - Arquivos da Operação Spoofing mostram que André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para o STF, se reuniu com procuradores da Lava Jato em 2019.

Novos documentos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF) revelam que André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para a Corte, se reuniu com integrantes da Operação Lava Jato em 2019 e combinou estratégias para impulsionar a agenda política dos procuradores, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

As informações estão nas mensagens secretas trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol e seus parceiros na Lava Jato e se encontram em arquivos apreendidos na Operação Spoofing aos quais os advogados de Lula tiveram acesso.

PUBLICIDADE

A proximidade com os procuradores da Lava Jato quando ocupou o cargo de advogado-geral da União cria nos senadores o temor de que, uma vez empossado como ministro do STF, André Mendonça vai apoiar pautas que parlamentares consideram punitivistas. Nas articulações com os procuradores da Lava Jato, ele aparece como defensor da prisão após julgamento em segunda instância.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE