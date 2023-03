André Mendonça, indicado por Bolsonaro para o STF, será o relator das ações contra Nikolas Ferreira por fala transfóbica

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, indicado para a Corte por Jair Bolsonaro (PL)será o relator das notícias-crimes contra o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) em função do discurso transfóbico que o parlamentar proferiu na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. A informação é do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Entre os autores das notícias-crimes, estão as deputadas trans Duda Salabert (PDT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP). Na quinta-feira (9/3), a Erika Hilton lançou um abaixo-assinado pedindo a cassação do deputado bolsonarista por acusações de transfobia. O abaixo-assinado já tem mais de 100 mil assinaturas.

“Na época da posse de Mendonça no STF, ativistas LGBT se mostraram preocupados com seus direitos. O ministro evangélico, no entanto, afirmou em sua sabatina que não se pode admitir nenhum tipo de discriminação. E se comprometeu a aplicar a legislação e a decisão do próprio STF em equiparar os crimes de homofobia e transfobia ao de racismo”, ressalta a reportagem.

